Il rap è di scena tra concerti e anche workshop

Le équipe di Labirinto cooperativa sociale invitano tutti a due iniziative gratuitea Pesaro. Domani dalle 21 sul palco del Teatro Sperimentale si esibiranno in concerto gratuito tre artisti di spicco della scena rap afroitaliana: Tommy Kuti, Epoque e Amir Issaa, in occasione della prima edizione del Black Italiano Fest-B.I.F. L’evento musicale conclude la serie di iniziative per celebrare la Giornata Mondiale del Rifugiato 2025, promosse dalle équipe di Labirinto cooperativa sociale che seguono i progetti Sai a titolarità della Provincia di Pesaro Urbino e del Comune di Pesaro.

Dalle 17 il Teatro Sperimentale aprirà gli spazi al laboratorio di scrittura rap guidato da Amir Issaa, scrittore e narratore della cultura hip hop. Il workshop gratuito è riservato ai ragazzi dai 15 ai 25 anni. In attesa del concerto, djset, Frame, la mostra di foto-collage con le opere realizzate migranti beneficiari del progetto Sai Invictus, realizzate durante il laboratorio curato dalla psicologa Francesca Vecchiotti, e la preview di Parti o Resti, il gioco di ruolo sulle scelte di un giovane migrante, ideato dalle équipe di Labirinto che seguono i progetti Sai del territorio.

Il gioco, presentato già nei diversi istituti scolastici della provincia, è diventato gioco in scatola, disponibile nelle diverse fiere di gaming di settore. Sabato sarà la volta di Juneco skate fest, grande festa allo skate park che riunisce le équipe dei centri di aggregazione, dei centri giovanie dell’animazione di strada, servizi del comune di Pesaro gestiti da Labirinto. Il pomeriggio dalle 16,30 dj set di Poorman Skank e una serie di attività gratuite: lezioni di skate, laboratori con materiali riciclati e i graffiti, giochi in legno, torneo di Mölky; una breve pausa per un aperitivo e la pesca, e si continua alle 19,30 con il torneo di biliardino e Xbox , accompagnati dall’Open Mic e i concerti live di Sisma & Karashò, Iron & Poggia, Kartof e Yaku che si protrarranno fino alle 22.

l. d.