Il sindaco solo con i suoi. Andreolli: "Perché non ci siamo"

Ad aderire alla protesta di ieri, per sbloccare il ritardo sull’avvio delle opere compensative, il sindaco Andrea Biancani aveva invitato tutto il Consiglio comunale. Ma al punto di ritrovo, in rotatoria, Biancani ha trovato la sua giunta e la maggioranza. "Questa non è una manifestazione partitica, è una presa di posizione trasversale a sostegno degli interessi dei cittadini. Per questo ho avuto la premura e il piacere di invitare tutti i consiglieri, sia quelli di maggioranza che quelli di minoranza. Peccato che l’opposizione non abbia colto il mio invito".

Abbiamo chiesto a Dario Andreolli, Lega (foto), le ragioni per cui lui e gli altri non abbiano dato sostegno alla protesta. "La manifestazione al casello autostradale – osserva Andreolli – ha ben poco di istituzionale e molto di politico. È evidente il tentativo di scaricare sul governo attuale le responsabilità di un decennio di immobilismo targato Matteo Ricci. Basta però con gli inganni: chiediamoci perchè siamo arrivati fino a qui visto visto che parliamo di una convenzione del 2013 e che fino a ieri qualcuno ha fatto solo annunci. Condividiamo l’obiettivo di avviare finalmente i cantieri e mettere a sistema opere strategiche per la viabilità cittadina – sottolinea Andreolli – ma non accettiamo che questo venga trasformato in una passerella mediatica o in uno strumento di propaganda. Biancani dovrebbe spiegare perché a Fano Autostrade ha realizzato le opere complementari previste e a Pesaro no. Dov’era l’amministrazione Ricci quando c’era da trattare, pretendere, vigilare?". Secondo Andreolli, "l’indignazione di oggi è fuori tempo massimo –. La verità è che Ricci e la sua giunta hanno perso l’occasione migliore per far partire le opere quando il contesto era favorevole. Invece non ha fatto nulla, se non esibire rendering e slogan. Invece serve un approccio serio e istituzionale".