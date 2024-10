Il tartufo si sposa con le ostriche di La Spezia. Pergola si prepara al gran finale della Fiera

Ci sarà anche il ‘matrimonio’ culinario tra il prezioso fungo ipogeo della nostra terra e le altrettanto rinomate ostriche di La Spezia a impreziosire la terza e ultima domenica della 17ª Fiera del Tartufo Bianco Pregiato di Pergola in programma per domani. "Un gran finale – sottolinea il vicesindaco e assessore al turismo, on. Antonio Baldelli – per concludere nel migliore dei modi un’edizione straordinaria per numeri e qualità. Grazie alla squisita disponibilità della collega deputata Maria Grazia Frijia, che è anche vicesindaco del Comune della Spezia, grandi protagoniste saranno le ostriche spezzine, eccellenze che incontreranno a tavola il nostro tartufo bianco pregiato. Un matrimonio all’insegna del gusto e della qualità che hanno caratterizzato la nostra kermesse. Una Fiera ripartita in maniera eccezionale. L’inizio di un percorso per renderla un evento internazionale per qualità, presenze, espositori e riconoscibilità. Siamo sulla strada giusta e già al lavoro per preparare l’edizione del 2025, perché vogliamo tornare la città dei grandi eventi".

Il via, domani, scatterà alle 9,30 in piazza Garibaldi con l’incontro tra ‘alfisti’ con auto d’epoca e moderne, organizzato dalla mitica Scuderia Catria. Da qui la partenza per un giro che toccherà i borghi di Serra Sant’Abbondio, Frontone e Cagli. Alle 10 l’apertura degli stand espositivi e della Piazza del Tartufo: un chilometro e mezzo di prelibatezze del territorio e di altre regioni. Presente anche la delegazione Sloow Food dell’Abruzzo, che oltre a esporre i propri piatti e prodotti, offrirà degustazioni, racconti di vita e storie, creando uno spazio di dialogo tra territori diversi uniti dal cibo di qualità. Un approccio basato sulla filosofia Slow Food arricchito da show cooking: la cucina dal vivo spiegata da cuoche e cuochi del progetto dell’Alleanza Slow Food, che si impegnano ogni giorno a utilizzare prodotti di prossimità buoni, puliti e giusti. Grande novità della terza domenica, sarà, come detto, l’area di degustazione delle ostriche della Spezia a cura dei Mitilicoltori Spezzini in collaborazione con l’Assessorato al Turismo del Comune ligure. L’arrivo del treno storico da Ancona; le pietanze dello spazio ‘Marche da Mangiare’ con lo chef Massimo Biagiali; la ‘Città dei bambini’ in piazza Leopardi; il concerto di Stefano Ligi (alle 17,30 in piazza Fulvi) arricchiranno ulteriormente la kermesse. Sandro Franceschetti