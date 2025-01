Il tecnico amaro:: "Meritavamo noi di vincere"

Esordio sfortunato per Mauro Antonioli, nuovo allenatore della Vigor Senigallia. Contro l’Avezzano arriva una sconfitta per 1-0 maturata nei secondi finali con una sfortunata autorete.

La fortuna non sorride ai rossoblu, che sfiorano più volte il vantaggio prima di essere beffati: “Sono dispiaciuto - ammette Antonioli nel post gara -, se c’era una squadra che meritava di vincere era la nostra. L’Avezzano non ha mai creato grossi problemi, mentre noi abbiamo avuto almeno tre o quattro occasioni clamorose per passare in vantaggio".

Antonioli non nasconde l’amarezza per il risultato, consapevole però che c’è ancora del lavoro da fare: "Nel calcio capita che se non sfrutti le occasioni poi vieni punito. La beffa è arrivata su una deviazione, sono davvero dispiaciuto perchè la squadra ha fatto di tutto per riuscire a strappare la vittoria. Non posso rimproverare nulla ai ragazzi che hanno seguito tutte le mie indicazioni. Anche dopo il gol abbiamo provato a pareggiarla, ma Cultraro ha fatto un miracolo".

Lo stesso Antonioli analizza poi i suoi primi giorni alla Vigor Senigallia: "Ho provato a lavorare sulla testa dei ragazzi, che comunque hanno disputato un ottimo girone d’andata. La situazione in classifica è ancora tranquilla, ma dobbiamo tornare a fare punti per arrivare il prima possibile alla salvezza. Bisogna mantenere la testa bassa e lavorare, preparando al meglio la gara contro l’Isernia che non dovremo fallire per tornare a vincere in casa".