Il tricolore del gelato va a Urbania. Andrea, zuppa inglese da Oscar

Andrea Rossi, 28 anni, del Bar Centrale di Urbania è il nuovo campione italiano di gelato. Il gelataio durantino ha infatti sbaragliato la concorrenza nel concorso indetto da Dulca, azienda del settore che nei giorni scorsi ha convocato a Rimini gelatai da tutta Italia per sfidarsi. Il gusto al centro della sfida di quest’anno era la zuppa inglese e Rossi ha portato in gara la sua preparazione, la stessa che potete gustare al Centrale. "Eravamo gli outsider -ha detto Rossi -, il premio è stato molto inaspettato, siamo ragazzi giovani entrati da poco nel mondo del gelato ed è stato bello confrontarsi con gelaterie storiche. La zuppa inglese è un nostro classico, perfezionato grazie ai consigli del mio socio Diego Spagna e con gli ingredienti della nostra pasticceria seguita da Alessia Agostini e Davide Franceschi. Abbiamo investito tutti tempo e impegno per sviluppare il nostro gelato e questa adesso è una bella soddisfazione".

Andrea Angelini