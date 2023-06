In arrivo in città i clarinettisti di tutta Europa Aperte le iscrizioni per il Concorso internazionale

FANO

"Questo concorso sta diventando un punto di riferimento per i clarinettisti di tutta Europa. Lo dimostra il fatto che i più grandi vengono con piacere anche in giuria: l’anno scorso abbiamo avuto Francois Benda e quest’anno avremo Patrick Messina". Con questa premessa il clarinettista fanese Sauro Nicoletti organizza per il terzo anno il "Concorso musicale internazionale città di Fano" dedicato ai suonatori di clarinetto. Il concorso, sostenuto dalla Fondazione Carifano, si rinnova dopo il successo dello due passate edizioni che hanno visto oltre 30 scritti da tutta Italia ma anche dall’estero, con il vincitore del 1° anno che ha lasciato l’Arma dei Carabinieri per diventare il primo clarinetto dell’Orchestra Sinfonica di Liegi e quello dell’anno scorso che è ora 1° clarinetto dell’Orchestra di Losanna.

Si svolgerà dal 15 al 17 settembre alla Pinacoteca San Domenico, il concorso di clarinettisti le cui iscrizioni si sono aperte ieri (termine fissato il 31 agosto 2023) per artisti che abbiano compiuto i 15 anni e non abbiano superato i 35. In giuria Fabrizio Meloni, Enrico Maria Baroni, Giuliano Giuliani, Sauro Nicoletti e Patrick Messina che esprimerà un primo parere in relazione ai video musicali inviati, con l’esecuzione di due dei tre brani di prova: Donizetti (Studio Primo), Kovàcs (Hommage a Strauss) e Weber (concertino op.26). Gli ammessi (al massimo 15) accederanno alla fase finale alla pinacoteca San Domenico e che decreterà i vincitori (primo premio 2500 euro, al secondo 1500 e 500 come terzo premio). "I finalisti saranno accompagnati al pianoforte dal maestro Takahiro Yoshikawa - conclude Nicoletti - e i concerti sono aperti a tutti. Spiace solo la poca partecipazione dei fanesi".

Tiziana Petrelli