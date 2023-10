In programma concerto con l’antichissimo organo di Montevecchio

Farà tappa a Pergola anche quest’anno la rassegna ‘Castelli d’Aria: itinerari organistici nelle valli del Metauro e del Cesano’. L’appuntamento è per domenica nella Chiesa di San Giuseppe, nel cuore della frazione di Montevecchio, "dove è custodito – sottolinea il vicesindaco e assessore alla cultura Graziano Ilari – uno dei più antichi organi delle Marche, opera di un anonimo organaro della prima metà del XVII secolo. Per questo, con molto piacere, sosteniamo e ospitiamo questa manifestazione, che ha lo scopo di valorizzare il patrimonio degli organi storici della provincia. Ogni tappa del festival è l’occasione per ascoltare il suono di antichi interessanti strumenti, ma anche per trascorrere un pomeriggio alla scoperta dei borghi dell’entroterra, con approfondimenti dedicati al territorio".

Ilari prosegue: "Ringrazio il maestro Giovannimaria Perrucci, direttore artistico del Festival, organizzato dall’associazione ‘Il Laboratorio Armonico’, e invito la cittadinanza ad assistere a questo suggestivo concerto che inizierà alle 18,15 e sarà tenuto dal maestro tedesco Heirich Walther. La sua esibizione sarà preceduta, a partire dalle 17 nei locali del circolo paesano, da un momento dedicato ai vini pergolesi, con la presenza del produttore locale Francesco Tonelli, il quale illustrerà le caratteristiche della Vernaccia rossa di Pergola". Gli appuntamenti di ‘Castelli d’Aria’ sono gratuiti.

s.fr.