Incendio nella notte a Montelabbate: 25mila quintali di rotoballe in fiamme

Montelabbate (Pesaro Urbino), 4 luglio 2024 – Sono circa 25mila i quintali di rotoballe di fieno andati in fiamme durante l’incendio divampato mercoledì notte dopo le 21.30 nella zona tra via la coppa e via Pantanelli, su un terreno privato nel comune di Montelabbate.

Ancora oggi i vigili del fuoco di Pesaro sono al lavoro per presidiare la zona e mettere in sicurezza l’area circostante.

Non sono stati trovati, al momento, inneschi che potrebbero far pensare ad un’origine dolosa.

Potrebbe trattarsi, stando alle prime ricostruzioni, di un fenomeno di autocombustione originato dalla fermentazione del fieno.

I vigili del fuoco stanno lavorando da ieri notte per mantenere bagnata l’area circostante, un vicino canneto e due grossi alberi di pino per evitare che le fiamme riprendano vigore.