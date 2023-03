Istruttori tecnici in Comune, servono geometri o ingegneri

Il Comune di Terre Roveresche apre un’ulteriore selezione (oltre a Istruttore Direttivo Tecnico) per 2 posti da Istruttori Tecnici di categoria D, a tempo indeterminato e pieno, di cui un posto sarà riservato ai volontari delle Forze armate. Requisiti: Diploma di scuola secondaria di secondo grado di durata quinquennale rilasciato da Istituti Tecnici indirizzo Costruzioni, ambiente e territorio (nuovo ordinamento) oppure Diploma di maturità tecnica di Geometra rilasciato da Istituti Tecnici per geometri (vecchio ordinamento) oppure qualsiasi diploma di istruzione secondaria di secondo grado di durata quinquennale diverso da quello sopra citato, unitamente ad una Laurea assorbente di tipo tecnico: Diploma di Laurea (DL) in Architettura, Ingegneria civile, Ingegneria edile, Ingegneria per l’Ambiente e il territorio, ovvero titolo di studio equipollente od equiparato; patente di guida cat. B o superiore; conoscenza della lingua inglese; conoscenza delle apparecchiature e applicazioni informatiche. Info www.comune.terreroveresche.pu.it, la scadenza per domanda online è 11 aprile entro le 12.