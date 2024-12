La Befana pronta a spiccare il volo davanti ai bimbi

La Befana di Urbania è pronta a volare su grandi e piccini per la ventottesima edizione della sua Festa Nazionale di Urbania. L’evento è ormai affermato non solo in Italia e l’antica Casteldurante è per tutti la capitale della Befana, con affermazioni importanti che arrivano anche dall’estero dove la festa desta sempre più curiosità che si traducono in presenze nei giorni dell’evento. Si comincia il 3 gennaio alle 15 con la consegna delle chiavi della città e del palazzo ducale alla Befana da parte del sindaco Ciccolini e dell’ultimo duca Francesco Maria II della Rovere. I festeggiamenti poi continueranno da mattina a sera fino al 6 gennaio con la conferma di tutti i momenti più amati dal pubblico della Befana, dal volo dalla torre campanaria a cavallo della scopa lanciando dolciumi alla sfilata della calza da record, la più lunga del mondo, che si aggira sugli 80 metri. Non mancheranno le specialità del territorio nel RistoBefana.