La Diocesi pubblica un volume sul maestro Ripini

Sabato alle 21, in Cattedrale sarà presentato il primo volume della collana "Memoria Rerum Musica", un progetto editoriale della Diocesi dedicato alla trascrizione moderna degli antichi manoscritti musicali custoditi nell’archivio storico diocesano. Questo primo volume è dedicato allo studio delle opere di Giuseppe Ripini, compositore che è stato maestro di cappella nella Cattedrale di Fano dal 1794 al 1823, dopo essere stato a Pennabilli e a Pergola. Ripini, di origini pesaresi, muore a Fano il 5 febbraio 1823 ed è sepolto nella chiesa di Santa Maria Nuova. Il lavoro compiuto dai curatori Stefano Baldelli e Gabriele Gravagna consiste in un’edizione critica, vale a dire una trascrizione del testo musicale manoscritto di un’opera, corredato da un’analisi interpretativa e di un un commento critico per guidare le scelte interpretative dell’esecutore contemporaneo. In un primo concerto, realizzato dalla Cappella Musicale della Cattedrale di Fano nell’ottobre 2022, sono già state presentato al pubblico alcune delle opere di Ripini. Sabato sera nel Duomo saranno riproposte e alla conferenza di presentazione del volume si aggiungerà l’esecuzione di musiche del compositore per coro, solisti ed orchestra. L’appuntamento, fa parte della rassegna "Tesori della Diocesi – l’archivio si disvela". L’ingresso è libero.