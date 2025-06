La Fiera del riuso invade il Miralfiore

Ormai è tradizionale, ma quest’anno è un po’ come fosse la prima volta. La Fiera regionale del riuso ha infatti inaugurato ieri la sua decima edizione in un luogo diverso rispetto a quello solito, che era il parco Scarpellini: ora è il Miralfiore a ospitare gli oltre 200 espositori arrivati in città. D’altronde il parco è diventato il luogo simbolo della Gulliver, la onlus che organizza l’evento e che lì al Miralfiore gestisce il bar ristorante ‘Utopia’.

Gli espositori, come annunciato da presidente Andrea Boccanera, arrivano non solo dalle Marche ma anche da Emilia Romagna e Abruzzo. L’opportunità di visitare gli stand della Fiera si protrarrà fino a lunedì, giorno della Festa della Repubblica. Presente anche lo spazio dedicato ai cavalli, alle giostre ed anche stand gastronomici.