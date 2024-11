La Fortitudo Bologna bussa per Imbrò. Pesaro, per il momento, non apre la porta

La prossima settimana potrebbero sbloccarsi un po’ di meccanismi sul mercato. Perché la serie A si ferma per la finestra dedicata alla Nazionale azzurra (che giocherà il 22 novembre in Islanda e il 25 a Reggio Emilia) per cui le squadre che vogliono mettere a posto qualcosa sono orientate a farlo durante la sosta. Pesaro guarda con curiosità un paio di situazioni che potrebbero liberare italiani interessanti. Intanto, all’interno della serie A2, rimbalzano voci su un interessamento della Fortitudo per Matteo Imbrò (foto). Comprensibile, perché la società bolognese è a caccia di un play italiano dopo il serio infortunio capitato a Gherardo Sabatini (rottura dei legamenti crociati, è out per 5-6 mesi) e l’anno scorso proprio il giocatore della Vuelle è stato il killer della Fortitudo nella finale playoff quindi hanno di lui un’immagine diversa da quella sbiadita offerta sinora a Pesaro.

La Vuelle, però, non sembra orientata a privarsene nonostante il suo rendimento oggi non sia all’altezza della sua carriera, proprio perché sa che potrebbe riemergere dalla nebbia e il rischio di vederlo far bene con una rivale nello stesso campionato sarebbe poi un rimpianto. Si dice invece che Scafati abbia chiesto informazioni su Zanotti, il giocatore meno utilizzato insieme a Parrillo, per un possibile scambio con Scott Ulaneo, centro italo-inglese molto muscolare, ma anche in questo caso la trattativa non è mai partita. La sensazione però è che la Carpegna Prosciutto si sia decisa a mettere mano al roster, avendo già pagato abbondantemente l’assenza di Petrovic, che rientrerà attorno a Natale.

Il calendario ora concede una tregua sui turni infrasettimanali, ben 8 in questa lunga regular-season, 4 dei quali sono già agli archivi. Gli altri quattro saranno spalmati fra gennaio (15 e 29) e febbraio (19 e 26), sempre di mercoledì. Perciò adesso ci sono due mesi con partite solo la domenica che consentiranno agli allenatori di lavorare di più e meglio in palestra per sistemare i propri problemi e magari inserire nuovi giocatori in arrivo. Il campionato di A2 non si ferma a Natale, la sosta è prevista invece a marzo (domenica 16 non si gioca) per la disputa delle Final Four di Coppa Italia.

e.f.