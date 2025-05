La gita reale e virtuale: "Disegnare è come parlare"

E’ stata una gita tra reale e virtuale, quella compiuta ieri mattina da duemila studenti italiani che hanno avuto la possibilità di scoprire la città di Pesaro attraverso il viaggio di istruzione 3.0 guidato da Alessandro Bogliolo, dell’Università degli Studi di Urbino e da Serena Riglietti, illustratrice pesarese di Harry Potter ed artista internazionale. "Una giornata che i ragazzi non dimenticheranno – dicono il sindaco Andrea Biancani e l’assessora alle Politiche educative Camilla Murgia, che hanno raggiunto gli studenti in piazza del Popolo – per il bel percorso fatto seguendo le indicazioni di ‘Viaggio a Pesaro’, la guida di Giunti Editore redatta da Bogliolo e Riglietti, che consente di conoscere tutto quanto c’è da sapere sulla città, in una modalità innovativa come quella di CodyTrip," che amplia il viaggio di istruzione a centinaia di studenti, collegati in diretta streaming online, attraverso una videocamera e con la tecnologia coding".

Una giornata in cui è stato possibile esprimere anche la creatività, tanto che la stessa fontana di piazza del Popolo è stata ridisegnata dagli studenti, grazie al mini-corso di disegno per gli allievi della Lubich presenti e per gli altri collegati, guidato da Riglietti. "Disegnare è come parlare – dice l’illustratrice – è un linguaggio e non è scontato adottarlo quotidianamente per esprimersi".