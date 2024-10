La partita di Ahmad? Irritante. Ma anche King si vede a sprazzi

King 5,5 Qualche bella penetrazione di tanto in tanto. Ma alla fine l’ala americana chiude con 4 su 8 da sotto fabbricando però padelle nel tiro dalla distanza dove colleziona uno 0 su 4. Ha 4 rimbalzi. Non ha inciso sulla gara nemmeno per un paio di minuti. Troppa sufficienza e nessuna cattiveria. Più gesti armonici per la gioia dei fotografi.

Ahmad 4 Gara sconcertante quella del play che ha dato l’impressione di essere da un’altra parte del pianeta. Mette a segno il primo canestro dopo 10 minuti e nel finale, dove arrotonda il bottino, cerca di fare l’uomo solo al comando, cammina per il campo per cercare di costruirsi una penetrazione in partenza di terzo tempo. Se Imbrò fosse in condizioni di forma normali, Ahmad era da tenere in panchina con una borsa del ghiaccio sulla testa per rinfrescarsi le idee. Chiude con 9 su 14 da sotto e 0 su 6 dalla distanza. Gara da dimenticare.

Parrillo 5 Sta in campo un amen ma non combina danni e chiude con con 1 su 2 dalla distanza.

Lombardi 6 Un inizio di gara da dimenticare ma alla fine tra qualche errore grossolano porta a casa 7 rimbalzi e chiude con 2 su 4 da sotto e e 0 su 2 da fuori.

S’è visto di peggio in campo.

Zanotti 5,5 Non pervenuto, anche poco in campo. Mai dentro il match e più messo a lavorare sotto canestro dove ha trovato il duro senza scorribande dal perimetro. Chiude con 2 su 4 da sotto e 0 su 1 da fuori. Ha 5 rimbalzi.

Bucarelli 6 Per l’impegno che ci ha messo in difesa poerché si è dovuto cuccare quella rogna di Stefanini che faceva canestro anche dagli spogliatoi. Ma chiude con 1 su 2 da sotto e 0 su 1 da fuori. Il giorno dello spallone

Imbrò 5 Si vede che non c’è perché sbaglia anche i tempi dei passaggi: in mano agli avversari. Non si può dire che sia al massimo. Comunque chiude con 3 su 3 da sotto ed 1 su 4 da fuori. Ma il problema non sono certamente le medie di tiro.

De Laurentis 6 Un altro che ha provato a dare una mano cercando ndi rimediare i buchi di una difesa, quella degli esterni, che faceva acqua da tutte le parti. Chiude con 1 su 2 da sotto. Ha 4 rimbalzi.

Maretto 6,5 Sta in campo bene. Molto bene. Non spreca e vede il gioco. Tenuto in considerazione dai compagni? Poco. Risulta marginale. Contro Stefanelli in difesa ha fatto la figura del pollo. Meglio quando Sacripanti lo ha messo sopra il play avversario, Mack. Comunque molto meglio di tanti altri: chiude con 1 su 1 da sotto e 1 su 2 da fuori.

m.g.