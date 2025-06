"La strada di Abbadia di Naro sarà allargata e resa più sicura"

Dopo la ristatalizzazione della Apecchiese, annunciata da anni e concretizzata solo con la Giunta Acquaroli (punto programmatico che feci inserire personalmente), dopo l’allargamento del ponte di Piobbico, l’importante opera di contenimento alla frana di Ca’ Pesciolini ed i vari asfalti ed opere di sicurezza stradale, arrivano altri importanti interventi in questa importante arteria, voluti e sostenuti dalla Regione Marche.

A sottolinearlo in una nota il consigliere regionale di Civici Marche Giacomo Rossi (foto). "In terza Commissione abbiamo recentemente approvato l’intervento nel Ponte OA062 al Km 31+734 località Palirosa – spiega Rossi – e il rifacimento asfalti tra il km 20 e 53+353 per un importo di 3.480.00 euro di cui 2.262.000 euro nel 2025. Giorni fa inoltre, si è svolta la Conferenza dei Servizi relativa all’allargamento stradale nell’ abitato di Abbadia di Naro in Comune di Cagli, con uno stanziamento da parte della Regione di circa 400 mila euro. Insieme alla consigliere comunale di Cagli Sonia Martinelli – aggiunge il consigliere regionale Rossi – abbiamo pensato e richiesto questo intervento sia alla Regione che al Comune di Cagli, opera che avrà un duplice scopo. In primis i lavori in questione andranno a migliorare ed allargare la sede viaria in oggetto e quindi la sicurezza nell’abitato tra i due ponti, punto critico soprattutto per il traffico pesante e luogo dove in passato si sono verificati non pochi incidenti e criticità per i pedoni. In secondo luogo, l’intervento avrà la finalità di creare parcheggi ed uno spazio condiviso per la Comunità di Abbadia di Naro, una piccola piazzetta che questa frazione ha la necessità ed il diritto di avere. Io e Sonia abbiamo avanzato l’idea, seguito la richiesta e l’iter fin ora, con costante interesse ed impegno e lo faremo fino alla fine dei lavori che partiranno subito dopo la variante urbanistica che approverà il Comune di Cagli".

"Ringrazio l’assessore Francesco Baldelli – conclude Rossi – che con serietà ha dato seguito a questa nostra richiesta, Anas spa, tutti i tecnici coinvolti ed il Comune di Cagli nella figura del suo sindaco Alberto Alessandri che ancora una volta dimostra di occuparsi concretamente di tutte le frazioni del vasto territorio cagliese. A chi si lamenta noi rispondiamo con i fatti e con interventi che i Cittadini aspettavano da decenni".

am. pi.