La telefonata dell’assassino di Pesaro: "Ho ucciso Pierpaolo per gelosia"

Pesaro, 4 marzo 2023 – Michael Alessandrini ha telefonato a casa. Come se fosse libero. La Romania evidentemente ha maglie più larghe anche per chi è accusato di reati gravissimi. Non ha voluto parlare con i genitori ma ha chiamato il cellulare della cameriera Mirella, che lavora all’hotel San Marco da anni, per dirle due cose: il motivo che lo ha spinto ad uccidere Pierpaolo ("l’ho fatto per gelosia, andava con Julia") e per chiederle di inviargli la sua crema depilatoria preferita, un bagnoschiuma, la Bibbia, un po’ di pasta, la foto dei suoi cani e dei sigari: "Qui in Romania hanno poca scelta". In attesa dell’estradizione La telefonata è arrivata al cellulare della donna ed è stata preannunciata dal centralino della polizia di Timisora dove il reo confesso omicida di Pierpaolo Panzieri è rinchiuso in attesa della estradizione. Che non sembra veloce. Infatti Alessandrini ha dichiarato al giudice romeno che non intende tornare in Italia perché verrebbe sicuramente ucciso dai servizi segreti che gli stanno dando la caccia: "Lo farebbero passare per suicidio, ma io non voglio per niente morire". La presunta fidanzata Julia Ha poi dichiarato, sempre al giudice romeno, che lui è un seguace di Jahvè, il dio...