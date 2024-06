L’Alessandri-tris prende il via oggi

Si terrà oggi pomeriggio alle 18,30 il primo Consiglio Comunale del terzo mandato per il sindaco Alberto Alessandri. All’ordine del giorno il primo punto riguarderà le "condizioni di eleggibilità" di sindaco e consiglieri per poi passare al giuramento del sindaco, la nomina del vicesindaco e dei componenti della Giunta Comunale. Seguiranno le nomine della commissione elettorale, dei membri della commissione per la nomina dei giudici popolari e una prima variazione di bilancio, della gestione e variazione tariffe Tari. Infine la nomina del revisore dei conti per il triennio 2024/2027.

Ma la curiosità dei cittadini che assisteranno a questo primo consiglio, sarà per la nomina e deleghe dei quattro assessori che affiancheranno il sindaco.

Sono già trapelate le prime indiscrezioni che danno per probabili i consiglieri, Simona Palazzetti che oltre ai servizi sociali già gestiti nell’ultimo quinquennio potrebbe ereditare la carica di vicesindaco da Benilde Marini. Quest’ultima probabile riconferma come assessore al turismo e cultura. Altra conferma per l’assessore ai lavori pubblici, Ivan Casavecchia mentre la grande novità potrebbe essere l’ex segretaria della sezione Pd di Cagli Patrizia Sabatini. Da tempo, pur dai banchi di minoranza aveva preso le distanze dal suo ex partito candidandosi con la lista Alessandri e con il suo pieno di preferenze è risultata la più votata tra le donne. Non si hanno anticipazioni su quali deleghe le verranno assegnate e quali Alessandri conserverà per se stesso.

Un ruolo particolare per le politiche giovanili potrebbe essere ricoperto, su delega, dal giovane Leonardo Antinori militante locale del partito di Calenda, Azione. Un consiglio comunale che vedrà nei banchi della minoranza il ritorno, con i tre consiglieri eletti nella sua lista, dell’ex vicesindaco delle giunte a guida Pd dei sindaci Papi e Catena. Appuntamento al tardo pomeriggio di oggi per avere conferme o possibili variazioni sulle nomine e deleghe.

Mario Carnali