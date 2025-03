L’amore? Emozioni ed avventure

Noi adolescenti viviamo l’amore in modo intenso, per noi non c’è nulla di più importante. Non sempre una storia è a lieto fine, spesso una persona non viene trattata come merita, prevale l’attenzione all’esteriorità e non al valore personale. Da qui il pensiero di non essere abbastanza, la paura di fidarsi e di non essere amati. L’amore a quest’età insegna tanto, le relazioni adolescenziali si ricordano per sempre come un vortice di emozioni contrastanti che investono in modo intenso e travolgente.

Abbiamo rivolto ad alcuni ragazzi della nostra scuola delle domande sull’amore. Per molti non è importante innamorarsi alla nostra età ma se capita è totalizzante; la maggior parte dei ragazzi pensa che ogni persona possa scegliere chi amare. Abbiamo chiesto di descrivere con una parola che cos’è l’amore, per noi è un insieme di avventure ed emozioni.

Anita Amato - Viola Improta - Matias Longoni