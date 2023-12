L’arbitro Bonci vince 15mila euro ad "Affari Tuoi"

Ad "Affari Tuoi", Fano si è messa in mostra grazie a un suo concittadino. Nella puntata del gioco legato "ai pacchi" andata in onda ieri protagonista è stato l’arbitro Thomas Bonci, 30enne, impiegato Inps e fischietto di Serie D. Arrivato sul piedistallo insieme alla fidanzata Chiara, ha rifiutato le tre offerte riferite da Amadeus: da 24mila euro, 15mila e 19mila. Al termine è stato messo di fronte all’alternativa tra un montepremi di 100 euro o 15.000. In mano aveva il pacco n.13, ha optato per il cambio: una scelta vincente perché è così tornato con la cifra più alta.