Lastre di piombo distaccate. Pompieri sulla chiesa di S. Ubaldo

Ieri mattina i vigili del fuoco sono intervenuti, intorno alle 7, in largo Terenzio Mamiani. Il motivo? Durante le grandi folate di vento che hanno caratterizzato il weekend, la cupola della chiesa di Sant’Ubaldo ha subìto non pochi danni, con il sollevamento della copertura a causa di una manutenzione ormai obsoleta. Il problema è che, proprio a causa dei vecchi sostegni, una lastra di piombo di circa una tonnellata ha rischiato di staccarsi. Da qui, il tempestivo intervento dei pompieri che hanno provveduto a mettere la cupola in sicurezza in attesa della ditta che andrà ad ‘impalcare’ in maniera funzionale e stabile la struttura. Secondo gli addetti, i vecchi chiodi che tenevano la copertura sono ormai da cambiare perché potrebbero cedere in ogni momento e far scivolare a terra le pesanti lastre in piombo. La loro stabilità non incide comunque sulla tenuta della cupola, perché sono da considerare come un ornamento. I danni dovuti al forte vento soffiato a più di 100 chilometri orari ha abbattuto migliaia di alberi e rami mettendo sotto pressioni per tre giorni tutti i vigili del fuoco della provincia oltre ai volontari della protezione civile e i dipendenti dei vari comuni interessati.

a. z.