L’auto vola nel fiume, giovane ferita

Sfiorato il dramma ieri all’ora di pranzo (12,45) quando in un incidente ha rischiato di perdere la vita T. M., fioraia di 38 anni, finita con un’auto sotto un ponte lungo il fiume Burano, esattamente in via Colnovello che costeggia la vecchia Flaminia.

Ora si trova ricoverata all’ospedale regionale Torrette di Ancona dove è stata trasferita con l’eliambulanza ma fortunatamente non corre pericolo di vita ed è rimasta sempre cosciente. Incredibile la dinamica. La ragazza si trovava nel classico posto del passeggero a bordo di una Mercedes guidata da un’amica, classe ’94 che l’accompagnava per l’occasione a fare una consegna. È stata propria quest’ultima a scendere dall’auto per ultimare la commissione quando, per cause da accertare, la Mercedes posizionata in discesa, si è messa in movimento. Accortasi del fatto, ha cercato di rientrare nell’abitacolo per riprendere il comando del mezzo non riuscendovi.

In pochissimi secondi, l’auto ormai senza guida, è sprofondata capovolta sotto il ponte finendo in acqua dopo un salto di qualche metro. L’immediato intervento della stessa amica e soprattutto di una residente in zona, ha evitato il peggio. Sono riuscite, dopo aver raggiunto la Mercedes, a sollevare dall’acqua la testa della sfortunata fioraia evitando il quasi certo annegamento. Altri passanti si sono gettati subito dopo nelle gelide acque del Burano togliendola definitivamente dal fiume con grande fatica per accostarla a riva.

Sul posto sono intervenuti poco dopo i sanitari del 118 che l’hanno recuperata con una barella portandola in ambulanza per le prime cure del caso. Nel giro di un’oretta le prime notizie confortanti per la ragazza. Pare abbia riportato un trauma facciale dovuto al forte impatto. Evitate altre lesioni e in particolare scongiurato il rischio concreto di andare in ipotermia. I sanitari hanno immediatamente allertato l’eliambulanza per il trasferimento ad Ancona per le diagnosi e le cure del caso. Sotto choc la giovane amica che ha riportato una forte contusione nell’estremo tentativo di riprendere il comando dell’auto. Anche lei è stata portata in ospedale, in questo caso a Urbino per i dovuti accertamenti. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco di Cagli e la polizia locale per i vari rilievi. In seconda battuta è sopraggiunto il carroattrezzi per recuperare l’auto dal fiume Burano.

am. pi.