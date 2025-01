Lavori al ponte dei Fangacci. La nuova viabilità

A seguito dei lavori di straordinaria manutenzione sul ponte Strada Provinciale n.55 "Fangacci" da lunedì la viabilità sarà interrotta. I disagi per il traffico in questa importante arteria che collega Urbania e la val Metauro ad Acqualagna dovrebbero essere evitati grazie a due percorsi alternativi. Come fa sapere il Comune sarà possibile prendere la strada San Giorgio con limitazione ai mezzi a pieno carico di 10t, esclusi residenti e mezzi agricoli, oppure percorrere la strada dei Barconi con le limitazioni già vigenti escluse per i residenti, mezzi agricoli e il carico scarico. Stando ai progetti i lavori dovrebbero protrarsi per circa tre mesi per garantire i lavori di manutenzione e messa in sicurezza del ponte. Tutte le parti in causa si augurano lavori nel rispetto del tempistiche per non pesare ulteriormente sulla viabilità dell’entroterra.