Le 5 tappe di Vimini: "Il mio cammino lungo le strade dei Cappuccini"

Se Matteo Ricci pedala, Daniele Vimini cammina. E lo fa sui percorsi dei Cappuccini, in cinque tappe che gli richiederanno scarpinate di 12-13 chilometri al giorno. L’ha chiamata “Punti fermi in cammino” l’iniziativa che da venerdì al 6 maggio lo porterà prima da Fossombrone a Fonte Avellana. Mattinate di cammino e pomeriggi di incontri. Non adunate, ma visite simboliche e confronti con una manciata di persone: dagli amministratori locali agli artisti. Ma è un avvio di campagna elettorale? "No, non la chiamerei così. Ma se vogliamo restare in tema di camminate, diciamo che sono sul crinale", scherza Vimini. Il crinale è quello tra il consolidato ruolo di vicesindaco-assessore alla cultura e la candidatura in Regione, che è molto più di un’ipotesi Ma in politica non si sa mai.

Intanto Vimini va avanti col suo passo, che non è mai stato quello frenetico di Ricci. "E questa iniziativa è nelle mie corde – spiega – un approccio slow per approfondire temi e rapporti con il territorio. Si tratta di un’idea nata sulla scorta dell’esperienza della Capitale italiana della cultura diffusa sul territorio provinciale. Nell’anno giubilare e verso il 500esimo dei Cappuccini che cadrà nel 2028, il “Cammino dei ‘Punti fermi” rappresenta innanzitutto un patrimonio della spiritualità e del sentimento religioso, ma anche un’importante opportunità di promozione culturale e turistica, tanto è vero che il weekend successivo saranno le Giornate Nazionali dei Cammini. Il viaggio sarà l’occasione per incontrare associazioni, colleghi amministratori, cittadini, realtà produttive, luoghi di bellezza e di armonia del territorio, luoghi della Resistenza e della lotta per i diritti ma anche luoghi oggi di complessa resistenza alla globalizzazione dei costumi e degli stili di vita. Veri e propri ‘Punti fermi’ delle nostre comunità. Mi sono preso qualche giorno ‘libero’ che in parte ho trascorso assieme a Filippo Sorcinelli, amico di sempre e già giovane sindaco e assessore, ma anche imprenditore della nostra provincia, che ha avuto questa idea. Chi vorrà, potrà unirsi ad una tappa o a tutte quelle del cammino o ai momenti di incontro pomeridiano". Per informazioni e adesioni alle tappe scrivere direttamente alla pagina Instagram @danielevimini da cui Vimini racconterà l’iniziativa.

Il programma

Venerdì: Fossombrone - Gola del Furlo. h 8.15 / Convento Frati Cappuccini (Fossombrone) -Consegna delle credenziali del Cammino dei Cappuccini e partenza della prima tappa (lunghezza 13Km; durata 4:30h); h 15.30 / La Casa degli Artisti (Fossombrone) visita guidata; h 17.30 / Riserva Naturale Gola del Furlo (via Flaminia 36, Acqualagna); h. 20 / Birra al pozzo (Acqualagna) ritrovo a cena

Sabato: Gola del Furlo-S. Maria delle Stelle. h 8.45 / Gola del Furlo, partenza della seconda tappa (lunghezza 10Km; durata 4:00h); h 15.30 / Santuario di Santa Maria delle Stelle (Cagli); visita guidata; h 19, Acqualagna, incontro pubblico. Domenica: S. Maria delle Stelle - Cagli; h 8.45 / Santuario Santa Maria delle Stelle, partenza della terza tappa (lunghezza 11,5Km; durata 4:20h); h 15 / Ca’ Le Suore, visita in cantina; h 16.30 / Paravento di Cagli, visita al monumento; h 18 Sala Capponi - Cantiano, apertura della Sala Capponi ora anche spazio teatrale con lo spettacolo gratuito “Strip poker” a cura di TAM - Teatro Alte Marche. Lunedì: Cagli-Frontone, h 8.15 / Cagli, partenza della quarta tappa (lunghezza 13,8Km; durata 5:00h), h 15 / A.S.C del Catria visita; h 18 / Frontone, incontro pubblico con Daniele Tagnani, sindaco di Frontone e con Alessandro Piccini, presidente Unione Montana del Catria e Nerone h 20/ Casa Sponge, cena sociale. Martedì: Frontone - Fonte Avellana; h 9 / Frontone partenza della quinta tappa (lunghezza 6,2Km; durata 3:00h), h 12.30 / Monastero di Fonte Avellana, pranzo sociale e visita al Monastero