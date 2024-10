Le auto d’epoca invadono piazza del Popolo

Una giornata dedicata ai motori quella di ieri grazie alle iniziative organizzate dall’Automotoclub Storico Italiano. "Ringrazio Asi per aver scelto Pesaro – ha detto il sindaco Biancani – come sede della manifestazione e per avere a cuore il nostro territorio, Terra di Piloti e Motori grazie alla passione e la disponibilità di tutte le associazioni, dei club del territorio e dei collezionisti". Infatti Palazzo Gradari ha ospitato l’incontro "Dalle strade bianche ai borghi marchigiani di oggi con il turismo lento del motorismo storico", con gli interventi di Alberto Scuro, presidente Asi, e Franco Andreatini, autore del volume "Pesaro e l’automobile del ‘900". Al termine è stata consegnata la "Targa Oro Asi" alla carrozza "berlina di gala" posseduta dai Marchesi Mosca di Bergamo alla fine del XVIII secolo ed esposta al piano terra della storica dimora. Poi circa 60 veicoli storici hanno sostato in piazza del Popolo.

l. d.