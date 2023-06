Le Iene avevano già scoperto Danilo Madonna: ci sono arrivate grazie a un ex complice

Pesaro, 8 giugno 2023 – Il 16 febbraio 2022, il programma televisivo Le Iene con Luigi Pelazza aveva cercato e intervistato Danilo Madonna quando abitava in affitto a Tavullia. Il quale aveva ammesso quello che faceva giustificandolo col fatto che fosse "malato" di gioco. Il problema è che era un malato interessato perché vinceva sempre conoscendo il momento esatto della riscossione della vincita alla slot machine.

Grazie a degli addetti infedeli delle 12 società che gesticono le slot in Italia che gli avevano passato le password per "leggere" in anticipo il momento della vincita di tutte le macchinette della società (Lottomatica e altri). Gli autori e i giornalisti delle Iene si sono interessati a Danilo perché un suo ex complice li ha contattati svelando quello che stava accadendo.

E a quel punto sono andati a casa sua trovando la massima disponibilità a parlare. Mentre lo faceva però, arrivarono i finanzieri di Pesaro che sequestrarono telefonini e una distesa di computer nella soffitta. Ma questo non è bastato per farlo smettere. Scrivevano le Iene nel loro sito a proposito di Danilo Madonna: "Tre anni fa vi abbiamo parlato della presunta attività truffaldina di Danilo: avrebbe piratato con molti computer e password migliaia di slot machine in tutta Italia capendo quando stanno per rilasciare le vincite. A quel punto i suoi uomini o chi per lui possono incassare. Ora si sarebbe “ingrandito” arrivando a guadagnare anche 50mila euro al mese".