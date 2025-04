Litigio tra due donne in viale Trieste. Una imbratta l’auto dell’altra con la terra

Una lite tra due donne, sabato sera in viale Trieste, ha richiesto l’intervento della volante della polizia. L’acceso diverbio è scoppiato in serata e una delle due litiganti ha perfino danneggiato l’auto della rivale imbrattandola di terra. Per fortuna tra le due, sarà stato il clima pasquale, è ben presto tornato il sereno e hanno fatto pace all’arrivo degli agenti della volante che sono accorsi nel luogo della lite allertati da alcuni passanti.

Non sono scattate denunce perché le due signore hanno sepolto l’ascia di guerra e si sono anche messe d’accordo per risarcire il danno alla carrozzeria. Tutto è bene quel che finisce bene. La scena però è stata ripresa dall’alto ed è finita sui social scatenando commenti e giudizi.

re.pe.