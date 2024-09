Loreto, via alla preparazione: subito derby nelle amichevoli

La preparazione dell’Italservice Loreto è partita il 20 agosto. Gran bel clima quello che si respira al PalaMegabox con coach Gabriele Ceccarelli e il suo staff a dirigere gli allenamenti. La piacevole sorpresa sono alcuni giovani interessanti, integrati dal settore giovanile. Il presidente Lorenzo Pizza è più carico che mai: "Sono molto contento dell’organico allestito. La squadra è stata costruita in maniera intelligente, è competitiva, attrezzata e mi complimento con il direttore Ligi e coach Ceccarelli, figure esperte e preparate. L’Italservice può vantare un roster forte, avendo al tempo stesso sensibilizzato il budget in modo ragionato. Non posso che essere contento". Dunque le ambizioni restano importanti: "Siamo forti. L’anno scorso ci definivano come una corazzata, ma personalmente mi piace molto di più come abbiamo allestito l’organico di questa stagione – sottolinea Pizza -. Credo che l’esperienza maturata in categoria lo scorso anno abbia fatto la differenza. Stiamo maturando come società, vogliamo consolidarci a determinati livelli e il tempo può solo darci una mano importante. Chi è rimasto lo ha voluto fortemente, tanto quanto chi è arrivato in estate. Vogliamo riprovarci, sogniamo la Serie B Nazionale". E Pizza coltiva anche un altro desiderio: "Accogliere più tifosi possibili al PalaMegabox. La mia famiglia e i dirigenti investono tanto nello sport, non solo risorse economiche, e la più grande soddisfazione non può che essere quella di vedere il palazzetto pieno. Ciò alimenta l’entusiasmo e ci spinge a fare sempre di più. Non vediamo l’ora di svelare i dettagli della campagna abbonamenti, manca poco". Intanto è uscito il calendario delle amichevoli, quelle casalinghe tutte in programma al PalaMegabox: si comincia sabato 31 agosto ospitando Jesi alle 18, poi il 6 settembre (ore 18.30), con bis il 21, prove generali del derby col Bramante. L’11 settembre si gioca col Pisaurum, il 18 contro il Fossombrone. Fuori casa si giocherà invece il 14 a Ravenna.

b.t.