Lucio Corsi al bar piadineria ‘Mameli’

Non solo alla Vitrifrigo Arena. Lucio Corsi è stato avvistato mercoledì sera anche al Bar Piadineria Mameli, dove è arrivato intorno alle 19, per assicurarsi la cena prima del concerto di Jovanotti. "Il cantautore toscano – raccontano i titolari del locale – si è fermato assieme al suo staff nel nostro locale per gustare le nostre piadine fatte in casa". Sorpresa tra i clienti, che non hanno perso l’occasione di scattare numerosi selfie con il secondo classificato all’ultimo Festival di Sanremo.