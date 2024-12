Lui, 78enne e invalido, accusato di violenza: assolto

Pensionato fanese assolto dall’accusa di violenza sessuale e maltrattamenti nei confronti della moglie cubana. E’ quanto stabilito dal tribunale di Pesaro, durante l’udienza collegiale che si è svolta ieri mattina.

Lui, 78 anni e invalido, era stato accusato dalla moglie 56enne che, circa tre anni fa, era arrivata in Italia per sposarlo dopo una relazione iniziata sette anni prima. Il rapporto, secondo quanto sostenuto dall’accusa che aveva chiesto una condanna a 5 anni di reclusione, aveva iniziato a degenerare da metà 2022. La donna aveva denunciato ai carabinieri di essere stata costretta a subire tre violenze sessuali a settimana.

E oltre agli abusi aveva raccontato ai militari una serie di umiliazioni a cui avrebbe dovuto sottostare come, ad esempio, dormire in un materasso buttato a terra. Aveva anche riferito di ricevere insulti di ogni genere e anche minacce di morte da parte di lui. Secondo la donna neanche l’ischemia che aveva colpito il 78enne lo avrebbe fermato dal mettere in atto quei comportamenti. Lei si era rivolta ai carabinieri e si era trasferita in una struttura protetta. Con l’assoluzione di ieri per il marito è stata anche revocata la misura cautelare del divieto di avvicinamento alla moglie dalla quale, nel frattempo, si è separato legalmente.

ant. mar.