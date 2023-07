L’umano di corsa nel tempo fermo a Piobbico: Andrea Rossi e la sua scultura "Imago Animae"

Andrea Rossi, 27 anni di Piobbico appassionato dell’arte creativa dopo aver costruito il cavallo ‘Tornado’, la pantera ‘Tenebra’ e l’elefante ‘Africa’ ha creato un’altra grande scultura e come sempre per realizzare le sue opere Rossi ha utilizzato metalli di recupero.

"Quest’ultima scultura – spiega Rossi – è intitolata "Imago Animae" (riflesso dell’anima). Un umano in metallo fedele all’anatomia reale, interamente creato da vecchi attrezzi agricoli e meccanici posato su un piedistallo anch’esso di vecchie lamiere. Per la sua realizzazione ci sono voluti due mesi di lavoro. Ultimamente sto cercando di intraprendere sculture sempre più complesse e definite nei dettagli, ma soprattutto che ricamino un concetto per poter far pensare lo spettatore".

E Rossi pone poi un’interrogativo: "Vi è mai capitato di pensare che viviamo una vita perennemente di furia senza mai sosta? Proprio per questo ho voluto rappresentare una persona a dimensione reale in procinto di partire in una corsa senza fine, questa volta però non correrà, anzi, resterà fermo, come se avesse preso una pausa e gli si fosse fermato il tempo".

"Ho avvicinato – continua Rossi – nella maniera migliore possibile degli specchi frantumati come se fossero momenti della sua vita che l’uomo vuol ripercorrere per poter avere un’immagine più chiara della propria esistenza e quindi infine ritrovare se stesso". am.pi.