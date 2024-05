Lutto per la morte dell’artista. Franco Pecchia

Grande cordoglio ad Urbania per la morte di Franco Pecchia (foto) , 89 anni, artista e per tanti anni collaboratore dell’amministrazione durantina soprattutto nel campo artistico e culturale. Originario di Pesaro, aveva vissuto negli anni ‘60 e ‘70 a Roma, occupandosi di teatro e recitando in grandi compagnie.

Nei primi anni ’80 si era trasferito a Peglio dove aveva comprato una chiesa poi trasformata in residenza e studio. Ad Urbania dopo una prima mostra retrospettiva di scultura iniziò una collaborazione continuativa di oltre 30 anni per gli allestimenti delle mostre che ogni anno il Museo Civico presentava alla città.

A Peglio eseguì il monumento in bronzo per i caduti della guerra. Curò la mostra di ceramica durantina al Parlamento Europeo di Strasburgo ed altri eventi internazionali a Lipsia, Praga o in Algeria. Seguì anche l’arredo per l’apertura dell’appena restaurata Sala Montefeltro, con soluzioni talmente felici che sono ancora oggi valide. "Franco era meticoloso, fantasioso, preciso come pochi – lo ricorda l’ex sindaco Giuseppe Lucarini –. Per lui una scadenza e un impegno erano tutto. Ad Urbania ha poi trovato una famiglia a cui hai dato un affetto sincero e ricambiato e gli è stata vicina fino alla fine. Se Urbania ha un museo tra i più belli della provincia è anche merito suo". Franco Pecchia sarà sepolto nel cimitero di Urbania. Le esequie domani alle 15 nella chiesa cattedrale.

a. a.