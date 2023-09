Malore letale in casa. Addio a Della Martera

Se n’è andato in silenzio lasciando tutti attoniti. Mauro Della Martera, 68 anni, è deceduto improvvisamente a causa di un malore nella sua abitazione a Santa Maria dell’Arzilla. Sorriso garbato, il tono di voce sempre modulato e una gentilezza innata: queste alcune delle doti che lo avevano fatto apprezzare da tutti. Della Martera era già gestore de "Il salice" di via Lanza, il negozio con gastronomia naturale che di recente aveva ceduto ad alcuni giovani intraprendenti, cercando di trasmettere loro i segreti del mestiere: trasparenza, lealtà, etica, bontà del gusto e scelte naturali certificate. Tutti principi che avevano animato la vita di Mauro che ha lasciato un vuoto grande in chi lo conosceva. L’allarme è stato dato quasi subito. Lo hanno soccorso nel suo giardino che dà sulla campagna. Sul posto il 118, ma purtroppo il malore è stato letale.

La notizia ha fatto subito il giro della città (Mauro infatti aveva gestito in precedenza anche il punto macrobiotico di via Diaz) suscitando vasto cordoglio tra i chi lo ha conosciuto: "Era una grande persona, un uomo buono che ti consigliava e che sapeva servirti con amore, come si conviene a chi ama il proprio mestiere e cerca di trasmetterne i principi ogni giorno", dice un cliente de "Il Salice". Cordoglio anche da parte di altri conoscenti che frequentavano il suo stesso ambiente e condividevano i suoi stessi principi di rispetto della natura anche a tavola: "Mauro era una persona davvero buona, sempre disponibile con tutti, un uomo che viveva il suo lavoro come una missione, è stato un punto di riferimento per molti". Il funerale domani mattina alle 10,30 a Santa Maria dell’Arzilla dove abitava assieme a sua moglie, il luogo e la cosa che più amava: la natura, la famiglia.

d.e.