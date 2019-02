Pesaro e Urbino, 26 febbraio 2019 - Il 'Picchio d'Oro 2018', il massimo riconoscimento della Regione Marche, é stato assegnato a Marica Branchesi. Nata a Urbino nel 1977 l'astrofisica si é laureata in Astronomia nel 2002 e ha conseguito il dottorato di ricerca all'Università di Bologna.

Dal 2009, prima come ricercatrice dell'Università di Urbino e poi come professore associato al 'Gran Sasso Science Institute', partecipa al progetto internazionale Ligo/Virgo per occuparsi di fisica delle onde gravitazionali e dei segnali elettromagnetici associati alle sorgenti di segnali gravitazionali.

A fine 2017 la rivista scientifica 'Nature' la inserisce, in virtù del ruolo fondamentale ricoperto nell'esperimento Virgo che ha rilevato le prime onde gravitazionali prodotte dalla collisione di stelle di neutroni, tra i 10 scienziati dell'anno mentre nel 2018 la celebre rivista americana 'Time' la annovera tra le 100 persone più influenti del mondo.

"Sono emozionata per un riconoscimento che arriva dalla mia regione: una regione che amo - spiega Marica Branchesi prima di ricevere il riconoscimento -. Siamo all'inizio di una nuova astronomia grazie alle scoperte che abbiamo portato avanti in questi anni. Questo e' l'inizio. Tra una settimana i nostri rilevatori inizieranno ad osservare un Universo più grande e questo ci permetterà di scoprire l'Universo, la vita e noi stessi. In queste scoperte ha trionfato la diversità: scienziati e scienziate di tutto il mondo che hanno messo insieme la loro diversità. E in un momento in cui la diversità spaventa queste scoperte fanno vedere quanto la diversità sia invece una ricchezza". Parole a cui é seguito un lungo applauso dell'Aula.

Il presidente Ceriscioli “E' un vero piacere poter conferire questo premio – ha detto il presidente della Giunta della Regione Marche Luca Ceriscioli -. Una scelta importante e doverosa, un premio forse minore rispetto a quelli già ricevuti, ma di una scala più vicina al cuore perché viene dal vostro territorio di origine. La scienza è una dimensione raramente accostata alla nostra regione, ma è uno sguardo che arricchisce la realtà e contribuisce a completare la bellezza infinita delle Marche”.

Che cos'è il Picchio d'Oro Il premio 'Picchio d'Oro' annualmente viene attribuito a marchigiani che si sono distinti con la loro attività o professione in Italia o all'estero. Il conferimento dell'onorificenza, che normalmente avviene in occasione della Giornata delle Marche (10 dicembre), era stato posticipato a causa dell'annullamento delle celebrazioni in segno di lutto per la tragedia di Corinaldo.

La Commissione speciale 'Picchio d'oro', presieduta dal vicepresidente dell'Assemblea legislativa Renato Claudio Minardi (Pd), ha individuato l'astrofisica urbinate come meritevole del premio per i suoi studi condotti nell'ambito delle onde gravitazionali.