Mercato in via Gavardini, frutta e verdura aperti

Da oggi (apertura alle ore 7,30 chiusura ore 13,30), i clienti che solitamente compravano frutta e verdura al Mercato delle erbe del San Domenico dovranno andare in via Gavardini. E’ infatti oggi il primo giorno in cui saranno aperte nella nuova sede, dietro palazzo Gradari, le due attività. I due banchi di frutta e verdura sono i primi a sbarcare nella nuova sede, domani si uniranno anche gli altri: cioè il forno del pane di Anteo, le bancarelle del miele e del formaggio, oltre ai contadini che vendono i prodotti del proprio orto, completando così lo schieramento rimasto, dagli oltre 30 rivenditori che c’erano alcuni anni fa

Il Comune (assessore Francesca Frenquellucci, Attività economiche) ha messo per ora dei cartelli provvisori, in bianco e nero, in attesa di quelli definitivi che ancora meglio indicheranno la nuova sede.

"Abbiamo fatto tutto in fretta, per essere operativi già oggi – dice Enrico Bodini, titolare di uno dei due frutta e verdura – e la nuova sede sicuramente migliorerà nei prossimi giorni. Però ci teniamo a ringraziare l’assessesore Francesca Frenquellucci e il funzionario del Comune Lorenzo Tinti che ci sono stati vicini e ci hanno aiutato a mettere a punto tutto questo trasloco". Ora l’interrogativo più importante sarà capire se nel trasferimento le bancarelle si perdono qualche cliente, se li mantengono o se, addirittura, ne acquisiranno ancora di più.