Miralteatro d’Estate tornerà a stupire. Nell’arena del bello attesi Cazzullo e Ovadia

di Claudio Salvi

Chi dice estate dice il fresco del parco. E quale scenario migliore del Miralfiore per godersi spettacoli di teatro e musica? Per Miralteatro d’Estate, quinta rassegna nell’anfiteatro del parco, Amat, Comune, Ente concerti, teatro Accademia e Coro Filarmonico Rossini organizzano 14 serate (dall’8 luglio all’8 agosto). Si parte con “Il romanzo della Bibbia“ narrato a due voci da Aldo Cazzullo e Moni Ovadia con letture, interventi e canti. Le musiche sono a cura di Giovanna Famulari.

Toccherà poi a I Munedaiko - Mugen Yahiro, Naomitsu Yahiro, Tokinari Yahiro e la voce recitante di Nina Pons (il 17 luglio) per condurre lo spettatore nelle Metamorfosi di Ovidio. Il lavoro vede dialogare la forza di Munedaiko, ensemble di percussioni e l’attrice Nina Pons. Il 18 luglio è la volta di Aladinsane, progetto che nasce dalla sinergia tra la Cooperativa sociale T41A e Associazione iNMusica, per una "didattica musicale inclusiva" che, attraverso la sinergia del canto, della recitazione, della danza e della musica, propone di favorire l’inserimento sociale e l’abbattimento delle barriere socio-culturali sulla disabilità. I Perturbazione, in occasione del 25° anniversario della morte di Fabrizio De André, presentano una rilettura live de La buona novella. La storica band pop rock torinese reinterpreta integralmente il concept album il 20 luglio.

Alessandro Bergonzoni sarà in scena il 25 luglio con Sempre sia rodato: 20 prove aperte al chiuso o viceversa, testo che in autunno porterà alla messinscena del nuovo spettacolo. Il 28 luglio l’Ente Concerti ospita lo spettacolo Don’t forget to fly con protagonista il pianoforte di Remo Anzovino. Il concerto prende il nome dall’album omonimo del 2023 (Believe International), il primo completamente per piano solo. Il 30 luglio sul palco salirà Gianluca Gotto in Le domande che ti cambiano la vita. Autore di cinque best seller racconterà il viaggio come un processo di crescita personale. Welcome to the musical vede protagonista il 31 luglio il Coro Filarmonico Rossini diretto da Federico Raffaelli. Al centro del concerto (con band), medley tratti dai musical più famosi che hanno fatto la storia di questo genere. Frida Bollani Magoni & Albert Eno sono i protagonisti dell’appuntamento del 3 agosto. Il 4 agosto la Filarmonica Rossini presenta un concerto con violini forniti dal progetto Metamorfosi, strumenti costruiti con il legno delle barche dei migranti, legno che acquisisce quindi un eccezionale valore simbolico.

La musica di Maurizio Fabrizio dialoga con la voce della cantante Chiara Grilli. Conclude Miralteatro d’Estate l’8 agosto Soundpark fest, una vera e propria festa esplosiva all’insegna delle sonorità travolgenti di I hate my village, Lalalar e Korobu, realizzata in collaborazione con Black Marmalade Records e Glocal Sound. Completano la proposta tre appuntamenti col teatro amatoriale. Teatro Accademia: il 21 luglio con La cultura casereccia e anca de pio’ di Compagnia Il Faro – Franca Mercantini; il 27 luglio La j è ancora maché di Compagnia Teatro Accademia e il 2 agosto I re magi ai métt do’ me pèr di Teatro di Pesaro La Piccola Ribalta.

Biglietti su www.vivaticket.com, biglietteria Teatro Rossini

(fino al 26 giugno), Teatro Sperimentale 0721 387548

(dal 26 giugno).