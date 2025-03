Sicurezza: la lista di Biancani chiede di più... alla giunta Biancani. Il centrodestra: "Avete fallito"

Maggiore sicurezza. È quanto richiesto, sia dai banchi dell’opposizione ma anche da quelli dalla maggioranza, all’amministrazione comunale. Una richiesta diventata trasversale, visto che da una parte è stata presentata un’interpellanza dai consiglieri comunali FdI sul tema mentre dall’altra, i gruppi consiliari "La Marcia in più per Pesaro", "Una città in comune" e "Forza Pesaro!" (forze di maggioranza, tra cui la lista del sindaco Biancani) hanno protocollato una mozione d’indirizzo per chiedere il ‘Piano della sicurezza urbana’.

"Pur riconoscendo il grande lavoro svolto dall’amministrazione – dicono i consiglieri di ‘La Marcia in più per Pesaro’, Romina Dominici, Riccardo Bernardi, Letizia Rocchi, Evelina Anniballi e Stefano Cioppi, di ‘Una città in comune’, Francesca Tommasoli di ‘Forza Pesaro!’, Agostino Vastante – in termini di applicazione di tecnologie all’avanguardia di videosorveglianza e Targa System nei luoghi strategici della città e nei varchi di accesso, abbiamo ritenuto opportuno focalizzarci ancor più sulla tematica della sicurezza.

I sistemi di videosorveglianza sono riconosciuti come un valido strumento per rispondere alle esigenze di sicurezza e costituisce una delle priorità nelle linee programmatiche di questa legislatura che abbiamo fortemente sostenuto. Vista l’evoluzione della tecnologia e il sistema di videosorveglianza attualmente in essere, se implementato con nuove telecamere, può costituire un valido strumento di prevenzione e monitoraggio, contribuendo ad aumentare la sicurezza e a contrastare atti illeciti, contribuendo a migliorare la vivibilità dei quartieri e la sicurezza percepita dai cittadini e dai turisti.

Abbiamo protocollato in merito una mozione d’indirizzo per chiedere il “Piano della sicurezza urbana “ che va proprio in questa direzione, sollecitando l’amministrazione comunale ad una valutazione ancor più capillare delle aree maggiormente frequentate dai turisti, le zone commerciali e residenziali nonché le situazioni di aggregazione più sensibili, accogliendo le segnalazioni pervenute dai cittadini e dalle forze dell’ordine.

A presentare una interpellanza per chiedere al Comune di intervenire a tutela della sicurezza sono invece i consiglieri del gruppo di Fratelli d’Italia Michele Redaelli, Daniele Malandrino, Serena Boresta, Cristina Canciani e Giovanni Corsini. "Da anni – dicono – l’amministrazione ha sempre e solo minimizzato ed ora è in grave ritardo su più fronti. In questi giorni la situazione di largo Miccichè, con bivacchi e devastazioni da parte di alcuni giovani, sta allarmando molto i cittadini. Il centro storico, ma anche tanti quartieri della città, sono presi d’assedio da furti e tentativi di infrazioni. È stata colpita la tabaccheria di via Cattaneo, in zona Galleria Roma e dintorni il degrado porta con sé cattive frequentazioni, così come in piazzale Lazzarini, via Giordani, via Luca Della Robbia, ma anche agli Orti Giuli".

Nell’interpellanza si chiede dunque "un maggiore presidio della polizia municipale, investendo sulla figura dei vigili di quartiere. Occorre inoltre rafforzare i presidi di videosorveglianza che possano dare importanti informazioni nelle indagini oltre che fungere da deterrenza".

Alice Muri