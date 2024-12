Misteri dietro la voglia di amarsi nel romanzo di Valter Pandolfi

“Con parole tue“ è l’ultima fatica dell’urbinate Valter Pandolfi. Considerato tra i migliori scrittori italiani di apocrifi di Sherlock Holmes – e che da tempo immemorabile delizia gli ascoltatori commentando a modo suo partite di calcio su radio e televisioni private – con il suo ultimo libro “Con parole tue“ (su Amazon in vendita a soli 3,56 euro se abbonati a Prime, 92 pagine) regala questa volta al lettore una storia che parla di amore e di incomprensioni che spesso possono trovarsi all’interno di una coppia.

Una storia originale, leggera e profonda allo stesso tempo, una storia con un ritmo coinvolgente e sapiente che ti immerge istantaneamente nei personaggi, nei loro stati d’animo, nei luoghi descritti, nelle situazioni. In sintesi: Marco, il protagonista, una mattina si sveglia e scopre che Clara, la ragazza con la quale convive da quasi due anni, è scomparsa senza lasciare traccia. Inizia così per Marco una ricerca impacciata, affannosa, confusa, a volte geniale, con trovate strampalate e irresistibilmente divertenti, ma sempre con una intensità che solo un ragazzo perdutamente innamorato può avere. Una ricerca che, a un certo punto, porta Marco a ritrovarsi in un paese sulle rive di un lago, in una calda notte d’estate in mutande, giacca, cravatta, una sciarpa da garibaldino al collo e una scarpa sola. Ma Marco cercando Clara a poco a poco ritrova se stesso. Marco ritrova valori nascosti e basilari dell’esistenza. Valori nascosti che lo portano ad amarsi e ad amare in una maniera vera e autentica".

"Io mi sono divertito – spiega Valter Pandolfi – e spero che l’affetto che ho cercato di inviare ai lettori sia arrivato delicatamente nei loro cuori". E, viste le recensioni entusiastiche ricevute su Amazon, sembra proprio che lo scrittore urbinate sia riuscito pienamente nel suo intento.

Amedeo Pisciolini