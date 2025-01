Montecalvo fa il pieno. Tris del Montemilone

AVIS 2 OSTERIA NUOVA 0

AVIS : Scotti, Di Addario, Berti, Fontanesi, Persici, Liera, Cocchi, Fraternali (40’ pt Balducci), Mema (44’ st Lobati) , Saltarelli, Innocentini. All. Scotti. OSTERIA NUOVA: Sanchioni, Paduano (30’ st Fraternali), Baldini Matteo, Baldini Federico, Bonci (44’ st Scipioni), Toure, Nesi Andrea, Paoli, Ordonzelli, Elezai, Manca. All. La Volpicella. Arbitro: Houssam di Pesaro. Reti: 7’ st Di Addario, 50’ st Balducci.

L’AVIS Montecalvo ritorna alla vittoria su un indomito Osteria Nuova che non si è mai dato per vinto. Con questo successo la squadra fogliense riduce il distacco dalla capolista San Costanzo. Per quanto riguarda la cronaca: errore di Liera al 15’, ne approfitta Ordonzelli che con un gran destro impegna severamente Scotti. Al 35’ Fontanesi spreca una buona occasione non servendo il solissimo Mema. Al 45’ Balducci sbaglia l’ultimo passaggio per Cocchi solo davanti a Sanchioni. Nella ripresa il Montecalvo passa in vantaggio con Di Addario, migliore in campo, che realizza direttamente da calcio d’angolo. Preme l’Osteria Nuova ma i locali fanno buona guardia. Nel corso del recupero arriva il raddoppio di Balducci. Buono l’arbitraggio.

Marcello Ugoccioni