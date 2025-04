Montecchio-Maceratese, tensione prima della partita / VIDEO

Montecchio di Vallefoglia (Pesaro-Urbino), 6 aprile 2025 – Alla fine la partita si è conclusa 3-2 per Montecchio e non ci sono stati disordini. Ma i timori c’erano prima che il match iniziasse, quando circa 400 tifosi della Maceratese sono arrivati oggi pomeriggio allo stadio comunale di Montecchio di Vallefoglia e 220 di loro erano sprovvisti di biglietto. Hanno così seguito da fuori dei cancelli il match del campionato di eccellenza contro la squadra di casa K sport Montecchio Gallo. A vigilare sull’ordine pubblico c’erano una quarantina tra agenti della polizia di Pesaro e carabinieri in assetto anti-sommossa. I tifosi ospiti senza biglietto sono arrivati poco prima del fischio d’inizio con almeno 24 pulmini da 9 posti.

Polizia e carabinieri fuori dallo stadio Montecchio di Vallefoglia con oltre duecento tifosi della Maceratese senza biglietto

La società Montecchiese, con un post su Facebook pubblicato prima della partita, si raccomandava: “Per la gara di oggi si ricorda a tutti che chi non è in possesso di regolare tagliando non potrà accedere allo stadio. Chiediamo la cortesia di non recarsi agli ingressi dello stadio perché il botteghino resterà chiuso per l’intera durata della gara”.

Le preoccupazioni della vigilia riguardavano il recente episodio di violenza ultras, accaduto a gennaio scorso, al termine dell’incontro tra la squadra locale e quella proveniente da Urbania, sempre all’esterno del campo "Spadoni" di Montecchio.