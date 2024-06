Identificato il bagnante morto in mare a Pesaro: chi era

Pesaro, 1 giugno 2024 – Identificato l’uomo di 74 anni che ha perso la vita ieri pomeriggio intorno alle 17 mentre faceva il bagno sulla spiaggia di levante. Si tratta di un turista bresciano che si trovava a Pesaro insieme a una comitiva e che si era tuffato in mare, per un bagno.

E’ stato avvistato e recuperato dal bagnino al largo di bagni Gilberto, a circa 20 metri dagli scogli e, malgrado i tentativi per rianimarlo da parte dei sanitari del 118, non c’è stato nulla da fare.

Sul posto è intervenuta tempestivamente la Capitaneria di Porto con una motovedetta e una pattuglia via terra. L’uomo aveva addosso solo il costume e non aveva altri effetti personali in grado di poterlo identificare ma gli uomini della Capitaneria sono riusciti comunque a risalire oggi alle generalità.

Il riscontro diagnostico ha rilevato che l’uomo è stato colto da un malore e non è stato evidenziato alcun profilo penale sulla vicenda. La salma si trova alla camera mortuaria di Pesaro: i familiari disporranno a breve per il rientro a Brescia e per il funerale.