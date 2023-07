Movida nel mirino a Pesaro, la Gdf in azione contro droga e lavoro nero

Pesaro, 21 luglio 2023 – Droga, lavoro nero, violazioni al codice della strada e alle norme sul diritto d’autore. È il bilancio dei controlli a tappeto messi in atto negli scorsi weekend dai finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Pesaro nei comuni del litorale sud della provincia.

Passati al setaccio parchi pubblici, stazioni ferroviarie, locali dove si concentra la movida durante l’estate. Due i denunciati per possesso di coca e hashish scoperti grazie anche al fiuto dei cani delle unità cinofile delle Fiamme gialle. Dal controllo di 6 esercizi pubblici, sono emersi due lavoratori in nero mentre per 12 è ancora in corso l’attività di approfondimento. Locali irregolari anche sul fronte della musica: erano privi di autorizzazione della Siae.

Nel mirino anche il traffico. Identificate 79 persone e controllati 20 veicoli. Elevate 4 violazioni al codice della strada. Il piano di controlli ha visto l’impiego sul territorio di alcune decine di finanzieri, supportate da aliquote di personale specializzato Atpi, anti terrorismo pronto impiego, i “Baschi Verdi” della Compagnia Pronto Impiego della Guardia di Finanza di Ancona, nonché di tre unità cinofile antidroga. Rilevata anche una violazione in materia di canone di abbonamento speciale Rai destinato alle attività commerciali.

Le attività poste in essere dalle Fiamme Gialle pesaresi, che proseguiranno nel corso della stagione estiva, testimoniano ulteriormente il ruolo della Guardia di Finanza quale forza di polizia economico-finanziaria a competenza generale costantemente impegnata nel contrasto ad ogni forma di illegalità a tutela della collettività.