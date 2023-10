Muore al pellegrinaggio: s’accascia alla messa nel santuario di Padre Pio

Montecalvo in Foglia (Pesaro), 2 ottobre 2023 – Era andata in pellegrinaggio da Padre Pio, a San Giovanni Rotondo. Durante la messa, ha avuto un malore al petto e poco dopo è morta. Dolore e sconcerto per la fine improvvisa, avvenuta l’altro ieri, di Rosa Boresta, 74 anni, amatissima cuoca del ristorante agriturismo la vecchia Cantina di Montecalvo in Foglia di cui era titolare con il marito Amato Falconi.

La signora era in gita con una cinquantina di compaesani, fedeli di Padre Pio, a San Giovanni Rotondo. Durante la messa delle ore 18, la donna ha sentito un lancinante dolore al petto. I presenti hanno pensato ad un infarto. Immediati i soccorsi e la corsa nel vicinissimo ospedale che sorge accanto al santuario dove però la 74enne è deceduta. Lascia due figli, Simone e Michele. Con il marito aveva appena festeggiato i 50 anni di vita insieme.

Di Rosina resterà indelebile nella memoria di tanti il sorriso e la grande abilità in cucina, un’arte che sapeva rendere familiare, dal sapore verace e schietto, coltivato all’ombra della gustosa tradizione locale. I clienti, dopo 30 anni di frequentazione del locale, erano ormai amici della Cantina di cui rinomate erano le serate dedicate alla cacciagione. In tanti, da Montecchio a Casinina, conoscevano la Rosina la quale a fine serata usciva dalla cucina, andava all’aperto con il grembiule bianco per fumarsi una sigaretta con i clienti dell’ultimo giro.

Il locale, a metà tra le frazioni di Ca’ Gallo e Casinina era un riferimento per molti lavoratori di passaggio, camionisti, cantonieri che prima o poi sarebbero tornati per rifarsi con un buon piatto, sincero e amabile della Rosina. I funerali si terranno mercoledì 4 ottobre, alle ore 15, a Ca’ Gallo mentre la sepoltura sarà al cimitero di Mercatale.