Noleggi brevi anche sul web con Spiagge.it

Non solo stagionali. Ombrelloni e lettini, come di consueto, si possono noleggiare anche per una sola giornata o per l’intero finesettimana. Oltre a potersi rivolgere direttamente ai bagnini per la prenotazione, è disponibile anche la piattaforma online Spiagge.it, dove è possibile prenotare il proprio posto anche in alcuni stabilimenti pesaresi.

Facendo una simulazione per il prossimo weekend, per le giornate di sabato 14 e domenica 15 giugno, sono sei i bagni che offrono soluzioni. Per un ombrellone e due lettini, ai Bagni Cocoloco (viale Trieste, lato Levante) per le due giornate bisognerà sostenere un costo di 46 euro, a cui si sommano 2,99 euro per il servizio da pagare a Spiagge.it. Spostandosi a Bagni Gino 34, il costo si differenzia a seconda che si scelga un ombrellone nelle prime file (57 euro per le due giornate) o quello nelle file dietro (44 euro), a cui bisogna aggiungere sempre il costo del servizio della piattaforma. Il prezzo per l’intero weekend non cambia se invece si sceglie Bagni Mario (sempre a Levante).

Risalendo il viale ed arrivando a Zona 27, il prezzo per due giorni nelle file più arretrate è di 48 euro, mentre nelle posizioni più avanti sale a 54 euro. Arrivando dall’altro lato di viale Trieste, a Ponente, per il prossimo weekend ci sono ombrelloni disponibili a Bagni Gino 15, con 44 euro per le due giornate. Spostandosi invece verso Sottomonte, a Bagni Venerucci, ultimo stabilimento disponibile su Spiagge.it per il 14 e 15 giugno, ombrellone e due lettini per l’intero weekend costano 43 euro.