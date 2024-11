Nuovi parchi eolici in arrivo. Le megapale domineranno i monti

Ad Apecchio spuntano come funghi richieste di installazione di pale eoliche e martedì prossimo se ne parlerà in un’assemblea pubblica. Nel giro di pochi giorni alla richiesta per dell’avvio del procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale per la realizzazione di un impianto per la produzione di energia elettrica da fonte eolica denominato “Sessaglia“, ubicato nel comune di Apecchio e costituito da 5 aerogeneratori di potenza nominale massima 6 mw per un totale di 30 mw ne è fatta seguito un’altra: l’impianto eolico chiamato “Apecchio“ e che prevede l’installazione di 7 aerogeneratori caratterizzati da un’altezza al mozzo di 82 m, rotore di 136 m e potenza nominale di 4,2 MWp, per una potenza complessiva nominale del parco pari a 29,4 MWp. Tutti gli aerogeneratori saranno collocati nel territorio comunale di Apecchio e saranno collegati tra loro mediante un sistema di cavidotti interrati da 36 kV opportunamente dimensionati.

Il cavidotto MT collega tra loro tutti gli aerogeneratori e successivamente il parco alla sottostazione elettrica di trasformazione di nuova realizzazione posta a confine della Stazione Elettrica SE Terna denominata “Mercatello“, che si trova nel comune di Mercatello sul Metauro. La lunghezza complessiva del cavo MT è di circa 29 km. Per il parco eolico “Sessaglia“ (5 pale) gli enti a cui è pervenuta la richiesta avranno tempo entro il 27 novembre per fornire le proprie valutazioni, per il secondo quello chiamato “Apecchio“ (7 pale) ci sarà tempo fino al 12 dicembre. Per il primo parco eolico la richiesta per la realizzazione è stata avanzata della società Fri-El spa con sede a Roma, per il secondo la società Vse S.r.l. con sede a Milano. Vista l’importanza delle opere il Comune di Apecchio e la Ditta Fri-El (quella del parco eolico di Sessaglia) hanno concordato di svolgere la seduta per martedì 19 (ore 17,30) un’assemblea pubblica presso Centro Sportivo Polivalente: via San Francesco n. 5/b. Nel corso della assemblea il proponente procederà all’illustrazione del progetto e dei relativi impatti ambientali, con specifico riguardo ai recettori sensibili. Successivamente verranno ascoltati gli interventi del pubblico interessato e acquisiti eventuali contributi scritti dei partecipanti.

Amedeo Pisciolini