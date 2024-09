"Ode al Reno": un libro e un concerto sul fiume ispiratore

L’ultimo appuntamento estivo proposto da WunderKammer Orchestra Pesaro per il ciclo di incontri WunderKammer Library (Museo Nazionale Rossini, oggi, ore 18) ci conduce in un viaggio ideale tra i territori percorsi dal Reno, fiume celebrato daI poeti e dai grandi musicisti tedeschi. Il libro "Ode al Reno. Viaggio sul Reno romantico tra poesia, musica, dramma" (foto, ed. Zecchini) verrà presentato dagli autori Adele Boghetich, Aurelio Canonici e Marco Mazzoleni in una conversazione con Lelio della Pietra. Paolo Marzocchi, direttore artistico WunderKammer Orchestra Pesaro, eseguirà sullo storico pianoforte Pleyel appartenuto a Gioachino Rossini il Liebestod da Tristan Und Isolde di Richard Wagner. La conferenza-concerto sarà preceduta da una visita guidata al Museo Nazionale Rossini alle ore 17.00.

"Ode al Reno" nasce dalla ricerca condotta dagli autori a partire dalla guida geografica del "Viaggio sul Reno e ne’ suoi contorni" (1795) dell’aristocratico italiano Aurelio de’ Giorgi Bertola. Si indaga il mondo magico che ruota intorno al fiume tedesco e ai suggestivi scenari. Fulcro del viaggio è il caleidoscopico "Anello del Nibelungo" wagneriano, in un percorso storico–estetico, dalle prime liriche romantiche fino alla dissoluzione esistenziale denunciata dal Teatro del Novecento. Biglietti 30 euro comprensivi di visita guidata al Museo Rossini Prenotazione obbligatoria a info@wunderkammerorchestra.com o telefonando al 366 6094910.

ma.ri.to.