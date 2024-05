Oggetti dalla fragilità apparente che nascondono un’anima d’acciaio

Oltre ad essere il fondatore di Fiam, Vittorio Livi è anche designer di moltissimi prodotti in vetro, tra le più importanti creazioni troviamo sicuramente l’Onda pouf, che disegnò e costruì nel 1973. Si tratta di uno sgabello con la seduta in vetro curvato senza schienale, un oggetto di design futuristico all’epoca. Per dimostrare che non fosse soltanto bello ma anche funzionale, Livi si mise in piedi su questa struttura e fu fotografato da un giornalista, che impressionato dalla resistenza di questo complemento d’ arredo, fece circolare la foto su tutti i giornali. Anche oggi l’onda pouf, dopo 51 anni, continua ad essere riconosciuta come un’icona del design, simbolo di eleganza, semplicità e avanguardia tecnica. Un’altra sua invenzione importante è il tavolo Ragno, un tavolo monolitico inventato nel 1984. Un design pulito che si esprime attraverso la trasparenza del vetro e la silhouette originale e decisa delle gambe. Questo tavolo può sostenere fino a 200 Kg di peso e colpisce le persone per la sua eleganza, equilibrio e la stabilità.

Ma Vittorio Livi ha realizzato anche vere e proprie opere d’arte in vetro curvato. L’opera di cui va più fiero è il crocifisso che ha dedicato a Papa Francesco, costruito il 28 ottobre 2015. Il crocifisso è stato realizzato e disegnato nei laboratori di Tavullia, in occasione di un’udienza privata concessa in Vaticano all’Unione cristiana imprenditori dirigenti. Le invenzioni di Vittorio Livi oltre a essere molto importanti, verranno ricordate per sempre nella storia dell’arte e del design.

Gaia Bertuccioli, Martina Della Chiara, Vittoria Dente, Nicole Marchetti,

Anna Marcantoni Anna

e Arianna Perrulli