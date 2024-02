Ospedale di Cagli, iter avanti tutta

Continua l’iter per il nuovo ospedale di Cagli. E lo si apprende via social dal profilo dell’assessore regionale Francesco Baldelli. Un altro passo, insomma, verso il nuovo nosocomio nella città ai piedi del monte Petrano che tradizionalmente ha sempre avuto un presidio dalla lunga tradizione. Memorabili anche i nomi dei medici che hanno lavorato in quella sede. Dal profilo intanto si appende questo. Che "è stata nominata la Commissione che, nelle prossime settimane, dovrà scegliere tra le 6 offerte giunte a seguito della gara di appalto per realizzare il nuovo presidio sanitario del comune pesarese, uno dei più importanti investimenti dell’edilizia sanitaria di tutte le Marche".

"Ospedale di Cagli – c’è scritto nel profilo – una struttura moderna, che si sviluppa in un’area di circa 12mila metri quadrati in località San Lazzaro, vicino all’elisuperficie e alla strada di collegamento SP3, dotata di speciali misure antisismiche, capaci di garantire la continuità nell’assistenza ospedaliera anche in caso di eventi sismici".

Il nuovo presidio, del valore di 15 milioni di euro, comprenderà un piano interrato e due piani fuori terra, per una superficie complessiva di 3.900 metri quadri, ed avrà a disposizione 36 posti letto di cure intermedie e servizi dedicati all’emergenza urgenza territoriale.

"Un passo in avanti decisivo - sta scritto nel profilo – per migliorare l’assistenza sanitaria in un’area molto vasta come quella di Cagli".

"Avanti con l’edilizia sanitaria e ospedaliera diffusa sul territorio, senza distinzione tra costa ed entroterra, tra grandi e piccoli centri, tra nord e sud delle Marche", è quanto è scritto infine nel profilo social. C’è ancora tempo. Intanto il cammino verso la realizzazione continua.