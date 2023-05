"Pesaro in linea con i tempi Pnrr: avremo un 10% di risorse in più"

La variazione al piano triennale delle opere, approvato ieri permetterà al Comune di attingere al fondo Foi (Fondo Opere Indifferibile) per compensare almeno della metà gli aumenti registrati dall’intero settore delle costruzioni dovuti al caro delle materie prime e non solo. "L’aumento stato pari al 20-25% – ha spiegato l’assessore Pozzi –. Il fondo si limita al 10% ma è una prima opportunità che abbiamo, come Comune, per incrementare le risorse già stanziate e inserite nel Piano triennale, in particolare per 4 interventi". Il primo è quello del San Domenico, "a cui andiamo ad aggiungere 760mila euro (circa +10%) ai 7,7milioni già previsti. Aumentano entrambi i canali di finanziamento (Pinqua e PNRR) dell’intervento di Palazzo Almerici (+440mila e +480mila)". Si aggiungono anche le risorse (+58mila euro ai 657mila previsti) per l’intervento alla mensa della Pirandello, "che restituirà ulteriore superficie all’Istituto comprensivo Pirandello liberando gli spazi amministrativi e dando nuove soluzioni di turnazione alle aule. La possibilità di accedere al Fondo Foi – ha spiegato Pozzi – è data su richiesta, a patto che si sia in regola con le tempistiche Pnrr". Nella variazione è stato inserito da 5,5 milioni di euro per l’ampliamento della scuola Manzoni e la dotazione di una sala polifunzionale al servizio del quartiere di Villa San Martino. "Mettiamo – ha detto l’assessore Nobili, nell’illustare invece la variazione di bilancio – anche 1.680.000 euro per l’ex palazzo di giustizia di via San Francesco".

s.v.r.