Piobbico, Urbini ancora in campo: "Programma ambizioso e concreto"

A Piobbico per le prossime consultazioni elettorali riguardanti le amministrative c’è in ‘corsa’ solo una lista ‘Continuità e Rinnovamento per Piobbico’ capeggiata dal sindaco uscente Alessandro Urbini. "L’aver lavorato in armonia e come un vero e proprio gruppo di persone che si prodigano per il bene e il progresso del paese in cui vivono mi ha portato a scegliere di ricandidarmi - spiega Urbini - Siamo orgogliosi del lavoro fatto fino ad oggi non a caso ho riconfermato la maggior parte dei consiglieri con l’aggiunta di alcune figure nuove. Una di queste viene dalla precedente minoranza e questo dimostra il rapporto di collaborazione istaurato. Certo ognuno nei propri ruoli ma la minoranza ha avuto sempre un ruolo importante". "Dal 2019 al 2024 sono stati investiti a Piobbico 8 milioni e mezzo di euro – continua il primo cittadino di Piobbico - con la cosa più importante: la costruzione del nuovo plesso scolastico riguardante la scuola Primaria e Secondaria di primo grado". "Abbiamo un programma ambizioso ma concreto - conclude Urbini - non è abitudine nostra quella di promettere o, ancor peggio, garantire punti programmatici che poi con il passar del tempo potrebbero essere non perseguibili. È, invece, nostra convinzione che il modo migliore per amministrare sia quello di proporre idee poi concretamente realizzabili".

Amedeo Pisciolini